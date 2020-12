Hausbesuche als Nikolaus: "Er ist ein Vorbild"

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Es ist ein Jahr voller Ungewissheiten. Unzählige Pläne mussten neu geschmiedet oder überhaupt über den Haufen geworden werden. Philipp Hofreiter aus Litschau im oberen Waldviertel ließ sich davon aber nicht entmutigen. Beruflich passte er sich immer wieder neu an das Corona-Jahr an.

Mit seinen Eltern hat er sich vor zwei Jahren als Marktfahrer selbstständig gemacht. "Laut Plan wären wir gerade jeden Tag in einer anderen Stadt.“ Holzspielwaren und Waldviertler Spezialitäten hätte man in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Wien verkaufen wollen. "Das geht natürlich jetzt nicht.“

Die Not machte erfinderisch und so mietete der 20-Jährige eine Geschäftsfläche in Krems beim Steiner Tor, um dort seine Spielzeugwaren zu verkaufen: "Doch dann kam der zweite Lockdown.“

Unterwegs bei Familien

Da Hofreiter vor einigen Jahren bei der Diözese Linz eine Ausbildung zum Nikolaus gemacht hat, kam er auf die Idee, in dieser Rolle von Tür zu Tür zu gehen. "Dieses Wochenende sind wir jeden Tag von 8 bis 20 Uhr unterwegs und besuchen Familien.“