Leben retten und Schnitzel essen

Ein Dankeschön erhielt das Krankenhauspersonal des Universitätsklinikums Krems diese Woche. Und zwar hat sich die Familie Berger vom Schnitzel Drive-in in Krems dazu entschlossen, 60 Schnitzel für Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte, die Covid-19-Patienten betreuen, zu spenden.

Mittagspause

Dumitru Talpes, seit zehn Jahren Koch beim Schnitzel Drive-in, durfte mit Horst Berger das Mittagessen übergeben. Damit das Personal so sicher wie möglich zum verdienten Essen kommt, fand die offizielle Übergabe im Freien, mit FFP2-Masken und sehr viel Abstand statt.

Die Ware übernahmen die Pflegedirektorin Annette Wachter, der kaufmännische Direktor Roman Semler, Primar Heinz Jünger und einige Pflegekräfte.