Alles bereit für die Massentestungen in Krems

Am 12. und 13. Dezember finden in Niederösterreich Massentestungen statt. Alle mit dem Haupt- oder Nebenwohnsitz in Krems können freiwillig zu den Österreichhallen kommen, um sich dem Antigen-Schnelltest zu unterziehen. Alle Bürger ab 6 Jahre werden in einem persönlich adressierten Schreiben darüber informiert, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort der Test durchgeführt werden kann.

Für eine Testung ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Diese kann online unter www.testung.at/anmeldung bzw. in Ausnahmefällen auch telefonisch unter der Tel. Nr. 02732/801-884 erfolgen. Magistratsdirektor Karl Hallbauer ruft die Beölkerung dazu auf, das Angebot auch in Anspruch zu nehmen: "Bitte nehmen Sie an den Testungen teil und halten Sie den zugeteilten Termin ein".

Lehrer werden früher getestet

Bereits am 5. und 6. Dezember können Lehrkräfte den Antigen-Test in den Österreichhallen absolvieren. Dieser wird vom Bundesheer administriert.