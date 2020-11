So läuft der Massentest in der Landeshauptstadt ab

Die landesweite Testaktion am 12. und 13. Dezember ist freiwillig, kostenlos und richtet sich grundsätzlich an alle Personen ab 6 Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in St. Pölten. Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden. Die Teststandorte befinden sich im VAZ, im Saal der Begegnung beim Bahnhof, im Kulturhaus Wagram sowie in der FH. Die Registrierung ist ab 7. Dezember unter www.testung.at möglich.

"Planungen laufen auf Hochtouren"

"Derzeit laufen die Planungen auf Hochtouren, alle St. PöltnerInnen werden in den nächsten Tagen durch ein eigenes Schreiben über den genauen Ablauf und Modus verständigt", berichtet Bürgermeister Matthias Stadler. Dadurch soll die Organisation (mit zugewiesenem Standort und Uhrzeit) für dieses umfangreiche Vorhaben besonders effizient und sicher gestaltet werden.