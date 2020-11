Alarm in St. Pölten: Feuerwehreinsatz im Biomarkt

Sirenengeheul Sonntagabend in der Landeshauptstadt St. Pölten. Gegen 20.15 Uhr rückte die Feuerwehr in die Handel-Mazzetti-Straße aus. Der Trupp konnte den Brandherd zum Glück schnell lokalisieren: In einem Backofen war Fett entflammt, die Küche war bereits stark verraucht.