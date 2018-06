Wirbel um Bischof Schwarz vor Wechsel nach Sankt Pölten

"Affäre, Macht, Intrigen. Ein Bischof im Zwielicht." So titelt das Nachrichtenmagazin "News" am heutigen Freitag. Der Wechsel von Bischof Alois Schwarz von Kärnten nach Niederösterreich - die Amtseinführung in der Diözese Sankt Pölten ist am 1. Juli - wird von medialem Aufregung begleitet. In der "News"-Reportage gehe es, wie vorab vermeldet, um "einen Bischof im Zwielicht und zwischen zwei Frauen, um Machtmissbrauch und Vertuschung".

Niederösterreicher kehrt zurück

Der 66-jährige Schwarz löst in St. Pölten Klaus Küng ab, dessen Amtszeit nach Einreichen seines Rücktrittsgesuchs im Jahr 2015 verlängert worden war. In der Österreichischen Bischofskonferenz ist Bischof Schwarz für Fragen von Pastoral und Evangelisierung, sowie für Sozial-, Wirtschafts- und Umweltfragen verantwortlich. Außerdem fungiert er als "Sportbischof" und gehört der Finanzkommission der Bischofskonferenz an.

Zur Person

Schwarz stammt aus einer bäuerlichen Familie im südlichen Niederösterreich, wo er am 14. Juni 1952 in der Gemeinde Hollenthon geboren wurde. Nach der Matura am Gymnasium der Erzdiözese Wien in Sachsenbrunn trat Schwarz in das Wiener Priesterseminar ein und wurde am 29. Juni 1976 von Kardinal Franz König im Wiener Stephansdom zum Priester geweiht. Es folgte Lehr- und Forschungstätigkeit an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Kardinal Hans Hermann Groer holte den damaligen Pfarrer von Krumbach 1987 als Leiter des Pastoralamtes nach Wien. 1996 wurde Schwarz vom Papst zum Weihbischof der Erzdiözese Wien bestellt. 2001 wurde Schwarz der 65. Bischof der Diözese Gurk