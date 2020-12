Kunst kehrt zurück: Kunstmeile in Krems öffnet wieder

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Lange genug ist in Österreich noch Verzicht angesagt. Doch langsam darf zumindest ein bisschen Kunst und Kultur wieder starten, auch in Krems. Am 7. Dezember öffnen die Museen auf der Kunstmeile wieder und zwar unter dem Motto „Museumsmontag am Zwickeltag“.

Normalweise haben die Museen am Montag Ruhetag, doch dieses Mal wird eine Ausnahme gemacht. Nach einer mehr als vierwöchigen Schließzeit nach den Corona-Bestimmungen dürfen Ausstellungshäuser nächste Woche wieder öffnen.