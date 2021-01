Permanente Corona-Testmöglichkeiten starten im Bezirk Krems

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ab kommenden Montag, 25. Jänner startet die Stadt Krems eine permanente Teststraße in der Sporthalle Krems. Bürger können dort jeden Montag zwischen 15 und 19 Uhr kostenlos Antigen-Schnelltest durchführen lassen.

Für Testmöglichkeiten an den restlichen Wochentagen arbeiten die Gemeinden im Bezirk Krems künftig zusammen. So werden neben Krems auch in den Gemeinden Gföhl, Langenlois, Mautern oder Weißenkirchen Teststraßen eingerichtet.

Informationen zu den genauen Zeiten und Standorten gibt es auf der Web-Seite www.testung.at. Unter dieser Adresse kann man sich wie üblich auch voranmelden.

Erste Informationen zu Impfungen

"Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich einig, dass die Pandemie nur durch eine konsequente Impfstrategie bewältigt werden kann", teilt die Stadt Krems in einer Aussendung mit. "Experten haben für Österreich einen nationalen Impfplan ausgearbeitet, der genau verfolgt wird." Wie rasch die Impfungen voranschreiten, hänge davon ab, wie schnell und in welchem Umfang der Impfstoff verfügbar sei.

Vorregistrierung

Wer sich impfen lassen möchte, kann sich bereits online unter www.impfung.at/vorregistrierung voranmelden. Damit wird man für eine Impfung vorgemerkt und verständigt, sobald die Impfung für die eigene Personengruppe möglich ist. Erst dann ist die Anmeldung für einen konkreten Impftermin möglich.

Wer keinen Internetzugang hat, kann die Vorregistrierung durch eine Vertrauensperson vornehmen lassen oder auch das Magistrat Krems unter 02732 / 801-884 dafür kontaktieren.

Alle weiteren Informationen unter www.impfung.at