Krems: 140 freiwillige Helfer bei Massentests

Mittlerweile ist man schon in Übung: Abermals fanden in Krems in den Österreichhallen und der Sporthalle flächendeckende Anitgentests statt. Anders als beim letzten Mal wurden alle über 65-jährigen Kremserinnen und Kremser bereits für den Freitag, 15. Jänner, eingeladen. Getestet wurde, organisiert vom Magistrat Krems, also drei Tage lang.

Dass die Teilnahme auch ohne Termin möglich ist, war am Freitag deutlich. „Darf ich auch ohne Anmeldung?“, fragte etwa eine Dame beim Eingang und wurde von den Freiwilligen Feuerwehrmännern, die bei der Abwicklung vor Ort unterstützten, durchgewunken.