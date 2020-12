Stadt Krems kündigt für Jänner weitere Massentestungen an

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Andrang hielt sich am 12. und 13. Dezember in Grenzen, als in Krems breitflächig Antigentests angeboten wurden. Doch nun gibt es das Angebot von 15. bis 17. Jänner in den Österreichhallen und der Sporthalle wieder. Die Bundesregierung ruft jedenfalls zur Teilnahme an dieser Aktion auf.

Der Ablauf ist ähnlich wie beim letzten Mal. Nur mit dem Unterschied, dass im Jänner der erste Test-Tag für Personen über 65 Jahre reserviert ist. "Eingeladen sind alle Kremserinnen und Kremser ab einem Alter von 6 Jahren. Die Einladungs- und Informationsschreiben mit den zugewiesenen Zeitpunkten werden noch vor dem Jahreswechsel per Post versandt", informiert die Stadt.