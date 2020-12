Nachtdienst zu Silvester im Kremser Tierheim

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Leidenschaft für Tiere wurde Nina-Maria Zinn-Zinnenburg bereits in die Wiege gelegt. Geboren in Helsinki, Finnland, zog sie im jugendlichen Alter nach Salzburg und vor 20 Jahren dann schließlich in den Bezirk Krems-Land. Fast genauso lange, nämlich seit 1999, ist sie im Tierheim Krems tätig und beschäftigt sich dort mit herrenlosen Tieren.

Begonnen habe es damit, dass sie einen Zeitungsartikel des Tierheimes gesehen habe. Daraufhin habe sie 1.000 Schilling abgehoben und sei damit ins Tierheim gefahren. „Das Tierheim war damals noch ein verfallenes Grundstück an der Donau ohne Subventionen und ganz klein“, sagt Zinn-Zinnenburg. Mit nur zwei Mitarbeitern habe man dennoch versucht den Tieren im kleinen Rahmen zu helfen.

Von da an hat sie sich jahrelang als Ehrenamtliche engagiert und schließlich in den Vorstand eingezogen. In der Zwischenzeit gelang es der damaligen Obfrau Andrea Specht ein neues Tierheim errichten zu lassen, das im Jahr 2002 bezogen werden konnte. Nina-Maria Zinn-Zinnenburg übernahm das Tierheim dann ab 2008 als Obfrau.