Studierende schenken zu Weihnachten ihre Arbeitszeit

Sehr engagiert zeigen sich die Studierenden des Bachelor-Studiengangs „Gesundheits- und Krankenpflege“ der IMC FH Krems. Der Studiengangsleiter Markus Golla und an die 30 Studierenden und Absolventen sind an ihren freien Tagen seit voriger Woche bis ins neue Jahr hinein im ehrenamtlichen Einsatz in einem niederösterreichischen Pflegeheim, bei Covid-Teststationen, in Obdachlosenunterkünften oder fahren bei der Rettung.

Weihnachtsfreude

Sie verbringen auch den Weihnachtstag in Einrichtungen, um dort ein wenig Weihnachtsfreude zu verbreiten, hieß es in einer Aussendung. „Ich bin nun seit zwei Jahren Studiengangsleiter für Gesundheits- und Krankenpflege an der IMC FH Krems und habe hunderte Studierende, die sich auf die Arbeit mit Patientinnen und Patienten freuen. Viele dieser Studierenden unterstützen ehrenamtlich und zusätzlich zu ihrem Studium, um gewisse Praxisbereiche zu entlasten“, sagt Golla.

Das Studium an der IMC FH Krems sei sehr praxisbezogen, sagt der Studiengangsleiter. "Mehr als die Hälfte des Studiums wird bei verschiedenen Praktikumsgebern verbracht, um die erlernten Inhalte sofort in der Praxis anwenden und festigen zu können", so Golla.