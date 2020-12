Last-Minute: Regionale Geschenketipps aus Krems

Es muss aber nicht immer etwas Neues sein, Mode aus zweiter Hand freut nicht nur die Umwelt, sondern auch das Geldbörserl. Im Carla Krems in der Sankt-Paul-Gasse gibt es neben Mode auch noch viele andere preiswerte Second-Hand-Artikel. Wer auf der Suche nach besonderen Vintage-Stücken aus zweiter Hand ist wird im Carla Shop in der Innenstadt fündig. Auch dort gibt es ausgewählte Schmuckstücke, Bücher, Spielsachen und vieles mehr. -> Mehr Infos

Ein gutes Buch

Einmal nicht vor einem Bildschirm sitzen und einfach ein gutes Buch lesen - für viele ist das der Inbegriff von Entspannung. Möchte man zu Weihnachten einen Schmöker verschenken, kann man sich im regionalen Buchhandel von Experten beraten lassen. So beispielsweise in der Kremser Altstadt in der Buchhandlung Schmidl. -> Mehr Infos

Im KURIER Newsletter "Nur in Krems" gibt die Buchhandlung jeden Montag auch ganz persönliche Leseempfehlungen.

Wer sich aber nicht für ein Buch entscheiden will, kann auch ein Jahresabo der Stadtbücherei Krems verschenken. Mit diesem hat man Zugang zu einer Auswahl an über 40.000 Büchern, DVDs, Hörbüchern, E-Medien und Zeitschriften. Vor Weihnachten gibt es für Neukunden zu jedem Bücherei-Jahresabo eine dreimonatige Mitgliedschaft kostenlos dazu. -> Mehr Infos

Regionale Schmankerl

Was darf an Weihnachten bekanntlich nicht fehlen? Natürlich verschiedene Köstlichkeiten. Nicht nur fürs Weihnachtsessen, sondern auch zum Verschenken eignen sich die regionalen Schmankerl. Eine Auswahl davon, was Krems und die Wachau zu bieten haben, findet sich hier:

Der Selbstbedienungsladen „Waldviertler Genussecke“ in der Braunsdorferstraße 4 basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Kunden können sich hier bei regionalen und auch hausgemachten Produkten bedienen. -> Mehr Infos auf der Facebookseite

Im Online Shop von „Wieser Wachau“ gibt es ebenfalls zahlreiche regionale Schmankerl, von der Marmelade bis zur Handcreme. Außerdem besteht die Möglichkeit bereits vorgefertigte Geschenksets zu erwerben. -> Mehr Infos

Fleißige Bienen finden sich auch in der „Honigwerkstatt“ in der Herzogstraße 6 in Krems. Das Angebot reicht von Bio-Honig in verschiedenen Varianten, über Honigkosmetik bis hin zu Kerzen aus Bienenwachs. -> Mehr Infos

Nachhaltiges

"Besonders schön, besonders hochwertig, besonders nachhaltig" so beschreibt sich der Concept Store Kleine Welten in Stein auf seiner Homepage. Das Angebot reicht von hübscher Papeterie über Mode und Spielsachen bis hin zu Wohnaccessoires und Lifestyleprodukten. Die Produkte können auch online bestellt und im Geschäft abgeholt werden. -> Mehr Infos