Leitsystem für sehbehinderte Menschen am Kremser Bahnhof in Betrieb

Der Kremser Bahnhofplatz ist ab sofort für sehschwache und blinde Menschen sicherer. Denn dort wurde ein taktiles Leitsystem installiert, welches ermöglichen soll, selbstständig den Weg vom Bahnhof in Richtung Innenstadt zu finden.

Vizebürgermeisterin Eva Hollerer und Behindertenbeauftragter Christoph Stricker nahmen das neue Leitsystem auf dem Bahnhofplatz in Betrieb. Eine der ersten Testpersonen war Gerhard Bruckner. Er vertritt die Gruppe der sehschwachen und blinden Menschen im Behinderten-Beirat der Stadt Krems und hat dieses Projekt ins Leben gerufen.