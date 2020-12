1.500 Flaschen Frizzante als verfrühtes Weihnachtsgeschenk

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Corona-Pandemie beschäftigt Österreich und die Welt mittlerweile seit einem knappen Jahr. Oftmals ist die Rede von "systemrelevanten Berufen", die einen besonderen Beitrag während der Pandemie leisten. Fakt ist, alle Menschen leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Krise, wenn sie tagtäglich die erforderlichen Maßnahmen mittragen.

Es gibt aber Menschen, deren Aufgabe es ist, gegen die Pandemie an vorderster Front zu kämpfen. Das sind jene Menschen, die Tag für Tag an Corona erkrankte Menschen behandeln oder pflegen. Dem Gesundheitsbereich wurde in diesem Jahr noch mehr als sonst abverlangt.

1.500 Flaschen für das UK Krems

Um den Einsatz zu honorieren, hat die Weinbauschule Krems dem Universitätsklinikum ein sehr großzügiges Weihnachtsgeschenk überreicht. 1.500 Flaschen Frizzante und Apfel Cider hat Direktor Dieter Faltl gemeinsam mit Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) Heinz Jünger, Ärztlicher Direktor, und der Stationsleiterin Birgit Diglas überreicht.

„In der aktuellen Corona-Pandemie zeigt sich, welchen unverzichtbaren Beitrag die Beschäftigten in den Krankenhäusern für die gesamte Gesellschaft leisten. Die Präsente der Weinbauschule Krems stehen symbolisch für die Würdigung und Anerkennung der besonderen Leistungen des Klinik-Personals in der Corona-Krise. Unser Gesundheits- und Pflegepersonal ist in der aktuellen Situation besonders gefordert und leistet Großartiges", sagt Faltl.