Gasthaus Jell in Krems mit einer Haube ausgezeichnet

Das Gasthaus Jell in der Kremser Altstadt ist für seine extravagante Küche bekannt. Das weiß auch der Restaurantführer Gault&Millau, der das Gasthaus mit 11,5 von 20 möglichen Punkten und damit einer Haube auszeichnet.

"Gebackenes Hirn mit Schnittlauchsauce, geröstete Nierndln mit Speck oder gebackener Kalbskopf - wer Innereien liebt, der ist im Gasthaus Jell bestens aufgehoben. Doch keine Angst, es gibt auch genügend Alternativen, welche man im urigen Ambiente genießen kann", begründet Gault&Millau die Entscheidung.

Das Gasthaus Jell freut sich über die Haube. "Es ist eine Bestätigung, dass wir es gut machen. Wichtiger ist uns jedoch, dass unsere Gäste zufrieden sind, wenn sie zu uns ins Gasthaus kommen", sagt Junior-Chef Laurent Amon.