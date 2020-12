Adventzauber wird laufend an Corona-Bestimmungen angepasst

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In der Kremser Altstadt lässt es sich auch in diesem besonderen Advent flanieren. Allein in der 500 Meter langen Flaniermeile vom Steinertor bis zum Simandlbrunnen und den vielen Seitengassen gibt es etwa 200 Geschäfte, in denen eingekauft werden kann, informiert das Stadtmarketing Krems.

Laufende Evaluierungen

Das Adventprogramm sei in den letzten Wochen laufend evaluiert und den geltenden Corona-Bestimmungen angepasst worden, heißt es vonseiten der Stadt. „Die Umstände sind heuer denkbar ungünstig und die Zeit ist sehr herausfordernd. Nichtsdestotrotz wird es auch heuer möglich sein, die weihnachtliche Altstadt zu erleben und den Bewohnern Abwechslung und Weihnachtsfreude zu bieten", sagt Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ).

So spielen jeden Donnerstag, Freitag und Samstag ab 17.00 Uhr die Kremser Turmbläser Weihnachtsklassiker. In Kooperation mit der Niederösterreichischen Volkskultur wird auch die alte Tradition des „Adventsingens“ aufrecht gehalten. Jeweils am Freitag ab 17.00 Uhr musizieren professionelle Vokalensembles. Der „Kremser Weihnachtsmann“ kommt jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 14.00-17.00 Uhr in die Fußgängerzone.