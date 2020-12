Blogger entdecken die Wachau: „Mein Büro ist in der Natur“

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vor ein paar Jahren begann der Kremser Gerhard Holnsteiner zu recherchieren. Ihn interessierte, ob es Plattformen gibt, die über die Region Wachau informieren und etwa Tipps für die Freizeitgestaltung geben. Dabei entdeckte er eine Marktlücke. Seit bald zwei Jahren betreibt er nun den Kanal „Wachau Inside“ mit seiner Frau.

„Ich hab das als Schnapsidee abgetan“, sagt Daniela Holnsteiner heute. „Ich habe lange nicht daran geglaubt, aber es ist aufgegangen.“ Auf dem Facebook-Kanal folgen dem Wachauer Paar fast 20.000 Menschen, auch auf Instagram ist man aktiv. Die Hauptseite findet sich auf wachauinside.at.