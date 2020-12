Schritt für Schritt: Herbstwanderungen in der Wachau

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auch wenn im Spätherbst die Bäume bereits keine Blätter mehr tragen und vielleicht schon der erste Schnee am Boden liegt, so zieht es doch so manche Freiluftliebhaber hinaus in die Natur. Vor allem die Wachau hält zu dieser Jahreszeit einige Outdoor-Aktivitäten bereit.

Neben zahlreichen anderen Möglichkeiten, die diese Gegend im Dezember zu bieten hat ist vor allem das Wandern eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Warum genau die Wachau für Wandertouren im Spätherbst gut geeignet ist, erklärt der Ortsstellenleiter der Bergrettung Wachau Peter Braunsperger: In der Wachau sei es auch im Dezember noch häufig möglich schneefreie Routen zu begehen. Das sei in anderen, höhergelegenen Regionen oft nicht mehr der Fall.