So süß ist die süßeste Stadt Österreichs

Österreich ist für viele Dinge und Attraktionen bekannt. Dazu zählt auch die vielseitige Mehlspeisenkultur, die das Land zu bieten hat. Doch wo findet man die besten Mehlspeisen, wo die meisten? Welche Stadt kann als "süßeste" Stadt Österreichs bezeichnet werden? Diese Frage hat sich die deutsche Ferienwohnungssuchmaschine "Holidu" gestellt und nach bestimmten Faktoren ein Ranking erstellt.

Krems schaffte es auf Anhieb auf den ersten Platz und kürte sich damit zur "süßesten" Stadt Österreichs. Doch wissen die Kremser, dass die Stadt einen so süßen Stellenwert genießt?

"Ich habe dieses Ranking auch erst kürzlich gesehen. Es freut mich, ist aber nicht wirklich überraschend", erzählt eine Mitarbeiterin der Café-Konditorei Hagmann in der Kremser Landstraße. Aufgrund des großen Angebots in der Stadt hat die Konditorin damit gerechnet, dass Krems sehr gut abschneiden würde. "Weil in der Landstraße sehr viele Geschäfte ums Überleben kämpfen, nimmt die Gastronomie immer mehr zu. Wobei einige dieser Lokale Abnehmer unserer Mehlspeisen sind", erklärt sie die jüngste Entwicklung.

Nachfrage trotz Corona hoch

Die Kremser Landstraße ist aufgrund des Lockdowns aktuell oft menschenleer. Die Nachfrage nach den süßen Versuchungen ist aber dennoch groß.

"Wir machen unsere Schokolade und Pralinen selbst. Das geht immer recht gut. Abgesehen davon haben wir einige Highlights. Unsere beliebteste Schnitte ist die Marillen-Soufflé-Schnitte. Die haben wir über das ganze Jahr", berichtet die Konditorin. Auch andere Wachauer Spezialitäten, wie die Wachauertorte oder Trüffelschnitte, sind sehr beliebt.

Nur eine NÖ Stadt unter Top 3

Im Ranking hat es nur eine niederösterreichische Stadt in die Top 3 geschafft. Auf Rang zwei (Bregenz) und drei (Innsbruck) sind zwei Städte aus Westösterreich zu finden.

In den Top 10 liegen hingegen noch drei weitere Städte aus dem größten Bundesland. Baden (Rang vier), Wiener Neustadt (Rang sechs) und Amstetten (Rang neun) sind auch besonders "süß".