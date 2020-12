Kremser Feuerwehrleute absolvierten Branddienst-Seminar

Das Seminar wurde unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln abgehalten. Nach einem Schnelltest, der bei allen Teilnehmern negativ ausfiel, stand ein Theorieteil am Programm. Hier wurden die Grundlagen der Brandbekämpfung in Gebäuden vorgetragen. In weiterer Folge wurde über Sicherheit, Zusatzgeräte, sowie über das Verhalten im und nach dem Einsatz diskutiert.

Belastungsübungen im Stationenbetrieb

Nach der Theorie erfolgte die praktische Brandverlaufsvorführung. In weiteren Übungen wurde der sichere Umgang mit dem Strahlrohr geschult und das Anbringen des Rauchverschlusses an einer Tür geübt. Den letzten Teil des Seminars bildeten zwei Belastungsübungen am Nachmittag, die die Atemschutztrupps im Stationenbetrieb durchführten.