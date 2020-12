Kremser Werbeagentur erhält Deutschen Agenturpreis

Wie in jedem Jahr wurde auch heuer der Deutsche Agenturpreis an europäische Werbe-, Marketing- und Internetagenturen vergeben. Prämiert wurden dabei Projekte in drei verschiedenen Kategorien. Die Niederösterreichische Werbeagentur Scherz mit Sitz in Krems konnte sich mit ihren Arbeiten in zwei verschiedenen Kategorien positionieren.

Überzeugen konnten sie dabei zum einen in der Kategorie B2C/Mailing, in der das Projekt der Webeagentur für die Domäne Wachau ausgezeichnet wurde. Das Mailing, das für das Weingut kreiert wurde, trug dabei das Motto "Frisch, fruchtig und der ideale Genuss für den Sommer". Zum anderen wurde die Agentur Scherz aber auch für ihre Selbstdarstellung in der Kategorie Agenturdarstellung/ Anzeige prämiert. Besonders diese Kategorie haben Lukas Hasenauer und Domink Scherz, die beiden kreativen Köpfe hinter der Werbeagentur Scherz, spannend gefunden, sagt der Agenturgründer Dominik Scherz.