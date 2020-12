Kunstmeile Krems: Neues Programm 2021 mit Frauen im Rampenlicht

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nach einem Jahr, in dem Kunst und Kultur so sehr fehlten, wie noch nie, startet die Kunstmeile Krems mit einem umfangreichen Programm ins neue Jahr. Die Gäste können in der Kunstmeile Krems 25 neue Ausstellungen in den sechs zentralen Museen sehen.

2021 feiert das Karikaturmuseum Krems 20-jähriges Bestehen. In Österreich ist es die einzige derartige Einrichtung, die sich mit satirischer Kunst beschäftigt. Mit der Schau „Schätze aus 20 Jahren“ vom 21. Februar 2021 bis 30. Jänner 2022 wird dort ein Best-of politischer Karikaturen aus 20 Jahren gezeigt.