Volksschüler basteln "Weihnachtswünsche to go" für Bürgermeister

Normalerweise schmücken die Kinder der Volksschule Hafnerplatz jedes Jahr den Christbaum im Kremser Rathaus. Die vorweihnachtliche Feier musste - wie so viele Festivitäten - coronabedingt abgesagt werden. Doch die Schülerinnen und Schüler ließen es sich nicht nehmen, dennoch mit Sicherheitsabstand bei Bürgermeister Reinhard Resch vorbeizuschauen.

Sprüche zum Pflücken

Dabei überreichten die Kinder ihm „Weihnachtswünsche to go“, also ein paar Sätze aufgeschrieben auf kleinen Zetteln. In der Adventzeit können sich so alle Rathausbesucher nette Sprüche der Volksschulkinder mitnehmen.

„Die Adventzeit ist heuer anders als sonst. Nicht so laut und auch nicht so hell. Mit euren Weihnachtswünschen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bringt ihr Menschen zum Lächeln und schafft Weihnachtsstimmung“, sagte Resch, der sich mit Weihnachtskeksen für die Initiative bedankte.