Zukunft der Kremser Österreichhallen ist ungewiss

Die Österreichhallen in Krems waren am Wochenende Schauplatz der Corona-Massentests. Was mit den Veranstaltungshallen in Zukunft passiert, ist noch ungewiss. Noch vor Jahren waren die Hallen Austragungsort zahlreicher Schulbälle oder Clubbings. Spätestens seit dem Aus der Clubbings im Jahr 2015 steht fest: Die Österreichhallen sind in die Jahre gekommen, es braucht eine Lösung.

Geht es nach Patrick Mitmasser von der Jungen Volkspartei der Stadt Krems, sollen die Österreichhallen entweder saniert oder neu gebaut werden. "Unser erklärtes Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder zu einem guten Zustand zu kommen. Ein guter Zustand bedeutet, eine Veranstaltungshalle, wo Bälle, Clubbings und andere kulturelle Veranstaltungen abgehalten werden können", erklärt der Kremser Jungpolitiker.