Verunsicherung in Krems: Verzögerungen bei Infoschreiben zu Massentests

Am 12. und 13. Dezember finden in Niederösterreich Corona-Massentests statt. In Krems werden die Antigen-Schnelltests in den Österreich-Hallen und in der Sporthalle durchgeführt. Um die Bürger über den Test und die Anmeldung zu informieren, hat das Magistrat ein Informationsschreiben erstellt. Zahlreiche Kremser haben sich nun jedoch gemeldet, dass sie noch kein Schreiben erhalten haben und dadurch verunsichert sind.

Briefe werden noch heute zugestellt

Dem Magistrat zu Folge wurden die Briefe bereits am 4. Dezember der Post zur Verteilung übergeben. Laut Magistratsdirektor Karl Hallbauer werden die Briefe noch heute, 10. Dezember, zugestellt.

Hallbauer entschuldigt sich für die Verzögerung: "Wir bitten die Kremserinnen und Kremser um Geduld und Verständnis für Probleme, die außerhalb des Magistrats-Wirkungsbereich liegen". Gleichzeitig appelliert er an die Bürger: "Melden Sie sich übers Internet oder in Ausnahmefällen telefonisch für den Ihnen zugewiesenen Termin an".

Anmeldung online via www.testung.at/anmeldung oder telefonisch (in Ausnahmefällen) unter 02732 / 801-884 (Donnerstag 8-16 Uhr, Freitag 8-12 Uhr).

In Krems wird zudem für die Bewältigung der Corona-Pandemie Unterstützung gesucht. Alle Informationen sind im Facebook Posting vom Roten Kreuz Krems zu finden: