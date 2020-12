Krems: Massen blieben Massentests fern

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Wochenende, 12. und 13. Dezember, fanden in ganz Niederösterreich Corona-Massentests statt. In Krems konnten die Freiwilligen in die Österreichhallen kommen, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Der Einladung gingen aber weniger nach als erhofft.

250 Personen im Einsatz

Laut Dashboard auf www.testung.at wurden in Krems 5.761 Testungen durchgeführt. Dabei waren nur fünf Ergebnisse positiv und vier ungültig. Registriert waren aber eigentlich 6.534.