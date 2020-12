Massentests starten in Niederösterreich und Steiermark

In Niederösterreich und der Steiermark haben heute die zweitägigen Corona-Massentests begonnen. In weiteren fünf Bundesländern (Wien, Kärnten, OÖ, Salzburg und Burgenland) kann man sich ebenso noch bis Sonntag testen lassen. In Oberösterreich sind die Teststraße bis Montag offen und im Burgenland noch bis Dienstag.

In Niederösterreich gingen die in 573 Gemeinden eingerichteten 1.276 Stationen um 8.00 Uhr in Betrieb. Sie werden - so wie auch am (morgigen) Sonntag - bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Rund 20.000 ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter sorgen für die Bewältigung der logistischen und organisatorischen Herausforderung. Alleine 6.000 Personen stellen die Freiwilligen Feuerwehren.

In NÖ knapp 30 Prozent angemeldet

Zur freiwilligen Untersuchung berechtigt sind im Bundesland etwa 1,530.000 Personen. Angemeldet haben sich bis Freitagnachmittag laut dem Dashboard von Notruf Niederösterreich mehr als 440.000 Menschen, das sind etwa 28,8 Prozent der Zugelassenen. Spitzenreiter in Sachen Online-Vormerkungen war der Bezirk St. Pölten, wo sich mehr als 40.000 Personen via Internet für eine Untersuchung registriert hatten.

Bei den Altersgruppen hatten die Personen im Alter von 50 bis 64 Jahren deutlich die Nase vorne. Über 130.000 Vormerkungen wurden laut Dashboard in diesem Segment gezählt.

