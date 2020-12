Neue Gastfamilie für Austauschschülerin Marie in Krems gesucht

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Im September kam Vibeke aus Estland durch einen Schüleraustausch nach Österreich. Seitdem besucht die 16-Jährige das BRG in der Ringstraße und lebt bei ihrer Gastfamilie in Kollersdorf. Aufgrund privater familiärer Probleme ist es der Gastfamilie nun aber nicht mehr möglich Marie bei sich zu behalten.

Familie bis Juli

Aufgrund dieser Umstände wird nun eine neue Familie für die Estin gesucht. Sie interessiert sich nicht nur für Theater und Kunst, sondern auch für Sport. Sie spielt gerne Fußball und Volleyball und verbringt viel Zeit in der Natur beim Wandern und Zelten.

Marie hat sich in Krems bereits gut eingelebt, weshalb es wichtig wäre, dass sich die neue Bleibe in der Nähe ihrer Schule befindet. Außerdem wäre es schön, wenn sie zu einer Gastfamilie käme, die sich dazu entschließt Marie bis zum Ende des Schuljahres aufzunehmen, sagt Annika Tapler vom Verein „Youth for Understanding“ (YFU), über den sie nach Österreich kam.

Besonders vor Weihnachten sei es wichtig, dass die Austauschschüler Zeit in ihren Gastfamilien verbringen können und sich in das Familienleben integrieren. Deshalb komme es nun darauf an, so schnell wie möglich eine neue Familie für Marie zu finden.

Die Welt nach Hause holen

Zwar ist die Suche für Marie sehr dringend und an eine bestimmte Lokalität gebunden, jedoch gibt es auch für weitere Familien die Möglichkeit einen Austauschschüler aufzunehmen. Bereits im Februar kommen drei weitere Semesterschüler in Österreich an, die noch auf der Suche nach einer Gastfamilie sind.

Unter folgendem Link können Kurzbeschreibungen von Marie Vibeke und den zukünftig in Österreich ankommenden Austauschschülern eingesehen werden: https://gastfamilien.yfu.at/gastfamilie-werden-fuer

Wer sich dafür interessiert Marie für das restliche Schuljahr aufzunehmen, kann sich via Mail an info@yfu.at oder telefonisch unter 01/8901506 melden.