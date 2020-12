Krems: Einkaufszentrum Bühl Center von Polizei gesperrt

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Derzeit findet im Bühl Center in Krems ein Polizeieinsatz statt. Daher wurde das Einkaufszentrum gesperrt. Laut Landespolizeidirektion NÖ (LPD NÖ) gäbe es dort Ermittlungen, weil ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden ist.

"Es sind Spezialeinheiten im Einsatz, die sich den Gegenstand anschauen. Aufgrund dessen wird weiteres entschieden", heißt es von der LPD NÖ.

Mehr Infos in Kürze.