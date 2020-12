Krems: Corona-Tests vor Weihnachtsbesuch im Pflegeheim

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auch in Krems wird es nun vor dem Weihnachtsfest Möglichkeiten zum Antigen-Test geben und zwar für jene die ihren Angehörigen im Pflegeheim einen Besuch abstatten wollen.

Organisiert durch das Rote Kreuz, sollen laut Angaben der Volkspartei Krems 1.500 Personen am Vormittag des Heiligen Abend getestet werden können. Die Test-Infrastruktur in den Österreichhallen wird von der Stadt Krems zur Verfügung gestellt. "Von den Massentests sind noch neun Teststraßen aufgebaut, die genutzt werden können", teilt Magistratsdirektor Karl Hallbauer dem KURIER mit.

Streng limitiert

Da es nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmenden bei den Testungen gibt, ist auch das Zeitfenster zwischen 8 und 11 Uhr verkürzt. Anmeldung unter www.testung.at