Eislaufplatz Krems bleibt auch im neuen Lockdown geöffnet

Ab 26. Dezember müssen unter anderen Handel und körpernahe Dienstleister wieder schließen. Dann gelten erneut die bekannten Gründe, für die man Haus oder Wohnung verlassen darf. Anders als bei Lockdown 1 und 2 dürfen bzw. können im dritten Lockdown Skipisten, Langlaufloipen und auch Eislaufplätze öffnen.

Maximal 160

Mit großer Verspätung hat die Kunsteisbahn Krems am 19. Dezember seine Pforten geöffnet. Seitdem kann man in Krems wieder eislaufen, natürlich unter bestimmten Regelungen. So dürfen insgesamt maximal 160 Personen gleichzeitig am Eis sein. "Zwei Leute vom Magistrat kontrollieren das. Bislang funktioniert das wirklich gut", erklärt ein Mitarbeiter der Kunsteisbahn: "Größeren Ansturm erwartem wir uns während der Ferien". Geöffnet ist die Anlage von 9 Uhr bis 17 Uhr, das bleibt auch ab dem 26. Dezember so. Der Vormittagsbetrieb läuft jeweils von 9 bis 13 Uhr. Im Anschluss erfolgt eine kurze Pause zur Eisaufbereitung, ehe der Nachmittagsbetrieb startet.