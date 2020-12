Krems müht sich zum Sieg über Ferlach

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der UHK Krems ging als Favorit in dieses direkte Duell um die Play-Off-Plätze der spusuLiga. Gegen Ferlach konnte der UHK die letzten vier Heimspiele allesamt für sich entscheiden. Doch Trainer Ibish Thaqi und sein Team hatten vor dem Spiel großen Respekt vor den Kärntnern.

Corona-bedingt musste Ferlach eine Zwangspause einlegen und stieg erst am 9. Dezember wieder in den Liga-Alltag ein. Seither feierte man einen Punktgewinn gegen Hard und einen knappen Heimsieg gegen Linz. Dementsprechend reiste das Team von Uros Serbec mit breiter Brust in die Wachau.

Wenig Tore zu Beginn

Das Spiel zwischen den beiden direkten Konkurrenten begann vorerst ohne Tore. Fünf Minuten stand auf beiden Seiten die Null, ehe Ferlach der erste Treffer gelang. In der Anfangsphase präsentierte sich vor allem ein Mann in Top-Form: Krems-Tormann Ivan Budalic. Erst parierte er eine Doppelchance der Kärntner, wenig später entschärfte er einen Sieben-Meter mit einer Glanztat.

Damit nicht genug, trug sich der Mann mit der Nummer zwölf erstmals selbst in die Schützenliste ein. Um die Unterzahl zu kompensieren, nahm Ferlach den Keeper vom Feld. Budalic traf vom eigenen Kasten in den 40-Meter-entfernten Kasten des Gegners.

Bis zur Pause war es ein sehr enges Spiel. Krems gab eine zwischenzeitliche Drei-Tore-Führung wieder aus der Hand. Ferlach vollendete kurz vor der Pause einen Konter in Unterzahl und traf wenig später zum 12:13-Pausenstand aus Sicht der Gäste.