Fridays for Future: Kremser Jugendliche demonstrieren vor Budgetsitzung

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Kremser Gemeinderat hat am Mittwoch in der Aula des Schulzentrums das Stadtbudget für das Jahr 2021 beschlossen. Indirekt daran teilgenommen haben auch Jugendliche der Kremser Friday for Future Bewegung. Die in einem Demozug vom Markt bis zum Schulzentrum in der Edmund-Hofbauer-Straße gezogen sind. Dabei haben sie Schilder mit der Aufschrift "Was ist euch unsere Zukunft wert?" hochgehalten, um diese Frage dem Gemeinderat zu stellen.

Die Aktivisten fordern den Gemeinderat auf, ein "klimafreundliches und zukunftsfittes Budget" zu beschließen. "Die Mitglieder des Gemeinderates haben uns wahrgenommen und sind zum Dialog bereit. Das freut uns. Wir brauchen aber mehr als Wahrnehmung – nämlich konkrete, rasch sichtbare Konsequenzen", sagten die Jugendlichen.