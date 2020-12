Imago Dei: Großteil des Festival-Programms von 2020 wird nachgeholt

Die Leitlinien für das Festival liefert Aichinger im Vorwort zum Programm. „Imago Dei 2021 will die Spektren des Gegenlichts reflektieren, den Spuren vom Licht in die Dunkelheit nachgehen, die Übergänge von Nacht in den Tag in die Nacht hör- und sichtbar machen, Visionen von Licht und Gegenlicht, von der Auferstehung bis zur Apokalypse eröffnen, die Klänge des Lichts und des Dunkels auf ihren irdischen und sphärischen Bahnen begleiten: im Spannungsfeld zwischen Religionen und Kulturen.“

Das gesamte Programm des Festivals findet sich hier. Tickets können bereits jetzt unter www.klangraum.at, dem Ticketbüro in der Landesgalerie NÖ, telefonisch unter 02732908033 oder via E-Mail an tickets@noe-festival.at erworben werden.