Kunstmeile Krems plant Festivals für 2021

Das Festival Glatt&Verkehrt feiert vom 09. bis 25. Juli 2021 seine 25. Ausgabe, die unter anderem den 2020 abgesagten „Fokus Italien“ mit Musik von Südtirol bis Sardinien nachholt. Wie in all den Jahren seines Bestehens entstehen für das Festival neue Projekte, arbeiten heimische Kunstschaffende mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland zusammen und treten internationale Acts zum ersten Mal in Österreich auf.

Die Europäischen Literaturtage sollen im Herbst von 18. bis 21. November stattfinden und den Klangraum Krems Minoritenkirche zu einem inspirierenden Begegnungsort mit internationalen Autorinnen und Autoren machen. Ein Schwerpunkt ist dem Thema „Reiserouten“ gewidmet.

Videoinstallation

Die vielen Initiativen auf der Kunstmeile Krems arbeiten auch regelmäßig zusammen. So zeigt das Künstlerkollektiv Metahaven in Kooperation von donaufestival und Kunsthalle Krems die Videoinstallation „Chaos Theory“ ab 30. April und feiert damit in der Kunsthalle Weltpremiere.