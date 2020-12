Handball: UHK Krems beendet Negativserie gegen WestWien

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Es will einfach nicht mit dem Siegen klappen. Der UHK Krems muss weiterhin auf einen vollen Erfolg warten. Der letzte Zweipunkter gelang Ende Oktober. Auch gegen die beiden Wiener Klubs, Fivers Margareten und WestWien, gab es nur wenig zu holen. Eröffnet wurden die „Wien-Festspiele“ mit dem Heimspiel gegen die Fivers.

Gegen das Team von Peter Eckl hatten die Kremser in der eigenen Halle in den vergangenen Jahren oft die Oberhand. Doch Krems vermisst in der Spielstätte seine Fans. So gab es auch bei diesem Aufeinandertreffen der beiden Rivalen keinen Erfolg des UHK. Margareten siegte mit 32:29. „Wenn man vier, fünf Tore hinten liegt, ist es gegen die Fivers unglaublich schwer“, weiß Krems-Trainer Ibish Thaqi. Nach nur zwei Tagen Regeneration stand bereits am Dienstag der nächste Härtetest am Programm.