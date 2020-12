Kremser Gemeinderat stimmte mehrheitlich für das Budget 2021

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Diskussionen gehen jedem Budget-Voranschlag einer Gemeinde voran. In diesem Jahr ist die finanzielle Planung für Kommunen aber noch einmal schwieriger als sonst. Vom Coronavirus wusste man vor einem Jahr noch gar nichts. Nun verursachten aber genau die Pandemie und ihre Folgen Mindereinnahmen von etwa 4,8 Millionen Euro im Haushalt der Stadt Krems, wie Finanzstadtrat Helmut Mayer berichtet.

In der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember konnte aber das Budget für 2021 mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, KLS, Grüne und ProKS beschlossen werden. Nur die FPÖ stimmte dagegen. Der Plan sei, so Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ), auch weiterhin eine mehrjährige Budgetplanung zu verfolgen. Bereits geplante Investitionen werden umgesetzt. Einige Projekte werde man aber zeitlich strecken müssen.