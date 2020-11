Kremser Bürgermeister: "Wir sparen nicht bei Investitionen"

Sie sind heuer 65 Jahre alt geworden. Im Jahr 2022 wird in Krems wieder gewählt. Ist es nach wie vor der Plan, dass sie wieder antreten?

Ja, wenn die Gremien, das auch so sehen. Es sind einerseits noch wichtige Projekte zu Ende zu führen und Zukunfts-Projekte auf die Reihe bringen. Die Arbeit macht mir Freude. Ich hätte früher nie daran gedacht in die Politik zu gehen. Aber ich hätte auch nie geglaubt, was das für mich persönlich an Zusatzerfahrungen, Bereicherung gebracht hat. Auf der einen Seite kann man Vieles in einer Stadt auf den Weg bringen und unmittelbar helfen. Ich durfte dabei so viele Menschen, Persönlichkeiten, Institutionen, viele Veranstaltungen, etc. etc. insgesamt so viel Positives kennenlernen und auch schätzen lernen. Unterm Strich ist das sehr positiv.

