Krems: Stadtbus und Parken im Advent zum Nulltarif

Um den Advent für die Kremserinnen und Kremser so angenehm wie möglich zu gestalten, hat die Stadt Krems in diesem Jahr ein Weihnachtspaket geschnürt. Dadurch besteht die Möglichkeit den neuen Stadtbus an den Adventsamstagen, am 8. Dezember, am Heiligen Abend und an Silvester zum Nulltarif zu verwenden. Durch diese Gelegenheit sollen die Bewohner von Krems den neuen Stadtbus kennenlernen, der ab dem 14. Dezember sieben Linien hat und neue Destinationen anfährt. Der neue Stadtbus soll den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr für die Bevölkerung erleichtern.

Vorteile auch für Autofahrer

Zum anderen profitieren aber auch die Autofahrer vom Weihnachtspaket. Sowohl an Freitagnachmittagen und Samstagen im Advent, als auch am Heiligabend und zu Silvester entfallen die Parkgebühren in der blauen und grünen Zone der Stadt. Die Autofahrer sparen sich also die Parkgebühr, sollten jedoch nicht auf die Parkuhr vergessen, da die Kurzparkregelung nicht außer Kraft tritt.