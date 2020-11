Sichtbare Symbole gegen Gewalt an Frauen

"Frei leben"

Zum einen wurde von engagierten Kremserinnen vor dem Kremser Rathaus eine Fahne aufgezogen, deren Botschaft „Nein zu Gewalt an Frauen – frei leben“ lautet. Zum anderen wurde aber auch die internationale Initiative „Orange The World“, bei der symbolträchtige Gebäude auf der ganzen Welt in orangem Licht leuchten, umgesetzt. In Krems erstrahlen bis zum 10. Dezember sowohl das Steiner Tor, als auch erstmals die Dreifaltigkeitssäule in Orange.

Auf der ganzen Welt erinnern Fraueninitiativen in diesem 16-tägigen Zeitraum daran, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht nur eine fundamentale Verletzung der Menschenrechte darstellt, sondern auch nachhaltige Folgen sowohl für die Betroffenen, als auch für die gesamte Gesellschaft nach sich zieht.