Badearena in Krems mit Energiezentrale geplant

Car-Sharing, Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden, grüne Infrastruktur in der Altstadt, die Ausweitung von Fotovoltaik-Anlagen bei stadteigenen Gebäuden und eine erweiterte E-Lade-Infrastruktur – das sind einige der Bereiche, in denen die Stadt Krems in den kommenden Jahren Maßnahmen vorantreiben will.

Seit 2011 ist die Stadt Krems Klima-Energie-Modellregion (KEM). Damals wurde als Ziel formuliert, bis 2030 die Energieautarkie zu erreichen – das heißt unabhängig von fremden Energieproduzenten zu sein. Seither wurde durch die Unterstützung des Österreichischen Klimafonds etwa der Energieverbrauch in Gebäuden der Stadt reduziert und eine Energiebuchhaltung erstellt.