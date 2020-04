Raub an Pensionistin in Krems: Täter ausgeforscht

Vor über einem Monat am 11. März, um kurz vor 12.00 Uhr, hob eine gehbehinderte Pensionistin 500 Euro in ihrer Bank in Krems ab. Sie verwahrte das Geld in einem Kuvert, das sie in die Handtasche gab. Als sie kurz vor der Fußgängerbrücke vom Parkdeck zur Lastenstraße war, riss ihr ein vorerst unbekannter Täter mit brutaler Gewalt die Tasche von der Schulter.

Unter Schock

Die 84-Jährige kam zwar nicht zu Sturz, erlitt jedoch einen schweren Schock. Sie alarmierte anschließend einen Security in der Bahnhofshalle, der die Polizei einschaltete. Trotz sofortiger Fahndung verlief die erste Suche negativ.