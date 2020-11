Ist Krems der neue Corona-Hotspot?

Am Freitag überholte die Stadt Krems in der Wachau bei den Corona-Neuerkrankungen Wien – zumindest im Sieben-Tages-Schnitt, gerechnet auf die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner. Lag der Wiener Wert am Mittwoch noch bei 112,9 Infizierten und damit österreichweit am höchsten, war er im Bezirk Krems an der Donau (Stadt) bei 87,9. Damit fiel die Stadt im Österreichschnitt nicht weiter auf.

Am Freitag drehte sich das Bild. In Krems, mit seinen 25.036 Einwohnern, stieg die Zahl auf 151 Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Wien waren es 114,17. Und dieser, auf den ersten Blick „enorme“ Anstieg geht nur auf wenige Fälle zurück, denn in den vergangenen sieben Tagen waren in der Wachauer Stadt 38 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den meisten weiß man auch genau, wo sie sich infiziert haben: In einem Nachtlokal in der Altstadt. Am Freitag waren es 20 Personen, einen weiteren, kleinen Cluster gebe es an einer Privatuniversität, heißt es vom Büro der zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).