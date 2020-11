NÖ: "Bürgermeister könnte Superspreader sein"

"Habe meinen Platz nicht verlassen"

Am Wochenende, bevor Schroll getestet wurde, soll er ein Fußballmatch, eine Feier im Lokal "Ybbserl" und eine Polit-Veranstaltung besucht haben.

"Ich habe meine Kontaktpersonen der Bezirkshauptmannschaft Melk genannt, diese sind auch bereits informiert. Ich habe weder am Fußballplatz noch im Ybbserl meinen Platz verlassen. Im Ybbserl habe ich auch nicht das Innere des Gebäudes betreten", so der Stadtchef zur NÖN.

Die ÖVP fordert nun eine Offenlegung des Terminkalenders des SPÖ-Politikers. "Uns haben viele besorgte Bürger kontaktiert, die Schroll am Fußballplatz und beim Feiern gesehen haben. Um die Unsicherheit in der Bevölkerung zu minimieren, fordere ich ihn auf, alle seine Termine bekannt zugeben", sagte VP-Stadtrat Gert Kratzer zum KURIER. "Er könnte zum Superspreader geworden sein", so Kratzer.

Termine abgesagt

Der Fall erreichte am Dienstag auch die nö. Landesregierung. Franz Schnabl und Ulrike Königsberger-Ludwig werden sich nun testen lassen, heißt es.

Bis zum Vorliegen eines Testergebnisse sind alle Termine abgesagt. Betroffen ist davon laut SPÖ auch die Sitzung der Landesregierung am Dienstagvormittag. Diese soll laut ersten Informationen per Videokonferenz abgehalten werden.