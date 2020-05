Ybbs: Trotz Finanznot steht Stadt zu Großprojekt

„Mein Amtskollege in unserer italienischen Partnerstadt Bobbio hat 26 seiner Freunde durch das Coronavirus verloren.“ Im Vergleich mit der Tragödie in der Kleinstadt in der Emilia-Romagna ist Stadtchef Alois Schroll aus Ybbs demütig. Lediglich 13 Erkrankte, keine Toten und keine Infizierten mehr, stimmen zuversichtlich. Große Sorgen hat Schroll trotzdem. „Wie wir Gemeinden unsere Aufgaben erfüllen und gleichzeitig die Einnahmenverluste durch die Krise überstehen sollen, ist mir ein Rätsel“, sagt er.