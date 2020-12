Krems: Bergeeinsatz der Feuerwehr nach Unfall in den Abendstunden

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auch im Lockdown passieren Unfälle und die Blaulichtkräfte müssen zur Stelle sein. So auch am Montagabend im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Krems. Die Polizei forderte die Retter zu einer PKW-Bergung in die Wiener Straße an.

Von der Bezirksalarmzentrale Krems wurde die diensthabende Schleife der Hauptwache alarmiert. Innerhalb kürzester Zeit rückten 15 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen zum Einsatzort aus.