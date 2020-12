Wachauer Autor: „Ich liebe Krimis“

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Charaktere in Bernhard Görgs Wachau-Krimis sind spezielle Typen. Einige sind schon zum fünften Mal dabei: Die Protagonistin und Chefin der Mordkommission Doris Lenhart zum Beispiel ermittelt auch wieder im neuen Buch „Dürnsteiner Himmelfahrt: Ein Wachau-Krimi“ (edition a).

Den Vorwurf, dass sich jemand in den Personen wiedererkennen könnte, hört er nie, sagt Görg. „Das hat mit der menschlichen Natur zu tun. Meine Charaktere haben alle große Schwächen, daher sieht sich niemand darin.“

Bernhard Görg ist 1972 im Waldviertel geboren, später in Krems aufgewachsen. Auch jetzt spielt die Stadt, vor allem aber die Region Wachau in seinen Werken eine große Rolle. Was für den einen im heurigen Jahr eine Schwierigkeit war, kam Görg entgegen. Mehrere Wochen hatten die Golfplätze geschlossen und er dafür mehr Zeit, an seinem Buch zu schreiben, „weil ich meiner Leidenschaft nicht nachgehen konnte“.