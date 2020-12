Rezeptvorschlag: "Wachau Insider" kochen ein Silvestermenü

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Idee ist schnell erklärt: Drei Gänge, drei Wirte und ein Ehepaar, das das perfekte Silvestermenü präsentiert. Die Kremser Gerhard und Daniela Holnsteiner haben bereits den Start mit Philipp Essl und dem Landgasthof Essl gemacht. Die Vorspeise - kalt geräucherte Lachsforelle - finden Sie hier: