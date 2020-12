Rezeptvorschlag: So geht die ideale Silvester-Vorspeise

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mittlerweile ist klar, dass wir Silvester heuer nicht groß feiern dürfen, denn ab 26. Dezember tritt der nächste harte Lockdown in Kraft. Eine große Gruppe wird man also in jedem Fall nicht bekochen dürfen. Wer aber seiner oder seinem Liebsten ein besonderes Menü zaubern will, bekommt Hilfe von den beiden Kremsern Gerhard und Daniela Holnsteiner von "Wachau Inside".

Das Paar hat sich überlegt, ein Drei-Gänge-Menü zu erarbeiten, das man nachkochen kann. Jeder Gang kommt von einem anderen Wirten. Den Start macht dabei das Landgasthaus Essl. "Wir schätzen die Wirtshausküche vom Landgasthaus Essl, die mit Innovation und Liebe zum Detail herrliche Gerichte auf den Teller zaubert. Philipp Essl ist kreativ und hat mit bodenständigen Zutaten eine Vorspeise kreiert, die beeindruckt und herrlich zum Festtagsmenü passt", sagt Daniela Holnsteiner.